Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Лёнер Тьен, результат матча 24 июля 2025, счёт 0:2, 2-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне

Андрей Рублёв сенсационно уступил Лёнеру Тьену на старте турнира ATP-500 в Вашингтоне
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в столице США Вашингтоне. В матче второго круга он проиграл 19-летнему американцу Лёнеру Тьену, занимающему 67-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 5:7, 2:6.

Вашингтон (м). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 01:10 МСК
Лёнер Тьен
67
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 31 минута. В её рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Тьена шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге Тьен сыграет с победителем пары, в которой встречаются два испанца Алехандро Давидович-Фокина (26) и Хауме Мунар (50).

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне
Сетка турнира ATP-500 в Вашингтоне
Материалы по теме
40-летний Вавринка не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-250 в Умаге, уступив Джумхуру

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android