Андрей Рублёв сенсационно уступил Лёнеру Тьену на старте турнира ATP-500 в Вашингтоне
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в столице США Вашингтоне. В матче второго круга он проиграл 19-летнему американцу Лёнеру Тьену, занимающему 67-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 5:7, 2:6.
Вашингтон (м). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 01:10 МСК
67
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 31 минута. В её рамках Рублёв шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Тьена шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге Тьен сыграет с победителем пары, в которой встречаются два испанца Алехандро Давидович-Фокина (26) и Хауме Мунар (50).
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