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Мария Саккари — Эмма Наварро, результат матча 24 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг турнира в Вашингтоне

Саккари обыграла Наварро и вышла в третий круг турнира в Вашингтоне
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90-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари обыграла 11-ю ракетку мира американку Эмму Наварро во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 01:10 МСК
Мария Саккари
90
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 1
         
Эмма Наварро
11
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Саккари сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. На счету Наварро одна подача навылет и шесть двойных ошибок.

В следующем круге Саккари встретится с победителем пары Эмма Радукану (Великобритания) – Наоми Осака (Япония).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.

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