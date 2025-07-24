Саккари обыграла Наварро и вышла в третий круг турнира в Вашингтоне

90-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари обыграла 11-ю ракетку мира американку Эмму Наварро во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 7:5, 7:6 (7:1).

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Саккари сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. На счету Наварро одна подача навылет и шесть двойных ошибок.

В следующем круге Саккари встретится с победителем пары Эмма Радукану (Великобритания) – Наоми Осака (Япония).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.