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Арина Соболенко снялась для обложки Cosmopolitan Sports

Арина Соболенко снялась для обложки Cosmopolitan Sports
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась фотографиями с фотосессии для обложки популярного журнала Cosmopolitan Sports.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Не стесняйтесь следить за мной в любой день, когда захотите, Cosmopolitan. Моя обложка для Cosmo Sports уже вышла», — подписала фото Соболенко.

Напомним, последним турниром, на котором выступала Соболенко, был Уимблдон. Белоруска покинула соревнования на стадии полуфинала, где проиграла представительнице США Аманде Анисимовой.

Арина является трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». На её счету два трофея с Открытого чемпионата Австралии (2023, 2024) и один титул Открытого чемпионата США (2024).

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