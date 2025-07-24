Циципас объявил о завершении работы с Иванишевичем, который ранее остро критиковал его

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил о завершении работы с чемпионом Уимблдона-2001 хорватским специалистом Гораном Иванишевичем.

«Работа с Гораном Иванишевичем была коротким, но насыщенным опытом и по-настоящему ценной главой в моём путешествии. Я благодарен ему за время, усилия и энергию, которые он посвятил мне и моей команде. Поскольку сейчас наши пути расходятся, я испытываю к Горану только уважение — не только за то, чего он достиг в теннисе, но и за то, какой он человек. Я желаю ему всего наилучшего в дальнейшем», — написал Циципас на личной странице в одной из своих социальных сетей.

Циципас работал с Иванишевичем с конца мая 2025 года. Ранее Иванишевич публично раскритиковал физическую форму грека во время совместной работы с ним.