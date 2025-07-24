45-летняя Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира, 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Об этом сообщает Tennis.com.

Турнир в Цинциннати (США) пройдёт с 7 по 18 августа.

Напомним, на данный момент Винус выступает на турнире WTA-500 в Вашингтоне, где вышла во второй круг, обыграв в первом матче соревнований 23-летнюю соотечественницу Питон Стирнс (6:3, 6:4). В следующем круге старшая Уильямс встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

Старше Винус Уильямс в матче турнира WTA одерживала победу только Мартина Навратилова — на Уимблдоне-2004.

Теннис: главные события 2025 года: