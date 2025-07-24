Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Вашингтоне
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 03:05 МСК
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
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Виктория Мбоко
В. Мбоко
Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время Рыбакина сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Мбоко три подачи навылет, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге Саккари встретится с победителем пары Винус Уильямс (США) – Магдалена Френх (Польша).
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн.
Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.
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