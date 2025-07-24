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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 23 июля

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 23 июля
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23 июля и в ночь на 24 июля мск в столице США Вашингтоне продолжился хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня у женщин. Победители в парах выделены курсивом.

Магда Линетт (Польша) – Анна Калинская (Россия) – 4:6, 0:6
Кэролайн Доулхайд (США) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 5:7, 4:6
Мария Саккари (Греция) – Эмма Наварро (США) – 7:5, 7:6
Елена Рыбакина (Казахстан) – Виктория Мбоко (Канада) – 6:3, 7:5.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.

Календарь турнира в Вашингтоне
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