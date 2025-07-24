Фрэнсис Тиафо вышел в 3-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне, одолев Александра Ковачевича
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В ночь с 23 на 24 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между 11-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо, посеянным под шестым номером, и его соотечественником, 66-м в рейтинге ATP Александром Ковачевичем. Тиафо выиграл встречу в трёх сетах — 7:5, 3:6, 6:3.
Вашингтон (м). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 03:25 МСК
66
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
1 : 2
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|3
|6
11
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Тиафо выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Ковачевич также 12 раз подал навылет при трёх двойных ошибках и выиграл за матч один брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге турнира в Вашингтоне Фрэнсис Тиафо сыграет с 18-м в рейтинге ATP итальянцем Флавио Коболли (девятый посев).
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