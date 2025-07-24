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Елена Рыбакина высказалась о 18-летней канадке, которую переиграла на турнире в Вашингтоне

Елена Рыбакина высказалась о 18-летней канадке, которую переиграла на турнире в Вашингтоне
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12-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась мыслями о сопернице канадской теннисистке 88-м номере рейтинга WTA Виктории Мбоко, которую Елена обыграла во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 7:5.

Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 03:05 МСК
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Виктория Мбоко
88
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«У неё отличные удары, очень хорошая подача. Ей нужно лишь немного больше опыта. Думаю, мы ещё много раз увидим её на крупных турнирах. Она замечательный игрок», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Напомним, в следующем круге Рыбакина встретится с победителем пары Винус Уильямс (США) — Магдалена Френх (Польша). Их матч состоится сегодня, 24 июля.

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