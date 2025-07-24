Елена Рыбакина высказалась о 18-летней канадке, которую переиграла на турнире в Вашингтоне

12-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась мыслями о сопернице канадской теннисистке 88-м номере рейтинга WTA Виктории Мбоко, которую Елена обыграла во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 7:5.

«У неё отличные удары, очень хорошая подача. Ей нужно лишь немного больше опыта. Думаю, мы ещё много раз увидим её на крупных турнирах. Она замечательный игрок», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Напомним, в следующем круге Рыбакина встретится с победителем пары Винус Уильямс (США) — Магдалена Френх (Польша). Их матч состоится сегодня, 24 июля.

Материалы по теме Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Вашингтоне

Перспективные российские теннисистки: