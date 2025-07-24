Елена Рыбакина высказалась о 18-летней канадке, которую переиграла на турнире в Вашингтоне
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12-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась мыслями о сопернице канадской теннисистке 88-м номере рейтинга WTA Виктории Мбоко, которую Елена обыграла во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 7:5.
Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 03:05 МСК
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
88
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«У неё отличные удары, очень хорошая подача. Ей нужно лишь немного больше опыта. Думаю, мы ещё много раз увидим её на крупных турнирах. Она замечательный игрок», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
Напомним, в следующем круге Рыбакина встретится с победителем пары Винус Уильямс (США) — Магдалена Френх (Польша). Их матч состоится сегодня, 24 июля.
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