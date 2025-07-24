Турнир ATP-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 23 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

23 июля и в ночь на 24 июля мск в столице США Вашингтоне продолжился хардовый турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня у мужчин (курсивом выделены победители).

Теннис. Турнир ATP-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 23-24 июля

У Ибин (Китай, Q) — Алексей Попырин (Австралия, 10) — 2:1 (7:5, 5:7, 6:3);

Захари Свайда (США, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 11) — 1:2 (4:6, 7:6 (7:5), 3:6);

Маттео Арнальди (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия, 16) — 2:0 (7:5, 7:5);

Даниил Медведев (Россия, 8) — Райлли Опелка (США) — 2:1 (3:6, 7:5, 6:1);

Алекс де Минор (Австралия, 7) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 2:0 (7:6 (7:5), 6:2);

Тейлор Фриц (США, 1) — Александар Вукич (Австралия) — 2:0 (6:3, 6:2);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12) — Хауме Мунар (Испания) — 2:0 (6:4, 6:2);

Лёнер Тьен (США) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 2:0 (7:5, 6:2);

Флавио Коболли (Италия, 9) — Йосихито Нисиока (Япония) — 2:0 (6:2, 7:6 (7:3));

Александр Ковачевич (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 6) — 1:2 (5:7, 6:3, 3:6).

Турнир ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля.

Видео: Медведев тренируется перед стартом турнира в Вашингтоне