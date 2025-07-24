Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 23 июля

Турнир ATP-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 23 июля
Аудио-версия:
Комментарии

23 июля и в ночь на 24 июля мск в столице США Вашингтоне продолжился хардовый турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня у мужчин (курсивом выделены победители).

Теннис. Турнир ATP-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 23-24 июля

У Ибин (Китай, Q) — Алексей Попырин (Австралия, 10) — 2:1 (7:5, 5:7, 6:3);
Захари Свайда (США, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 11) — 1:2 (4:6, 7:6 (7:5), 3:6);
Маттео Арнальди (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия, 16) — 2:0 (7:5, 7:5);
Даниил Медведев (Россия, 8) — Райлли Опелка (США) — 2:1 (3:6, 7:5, 6:1);
Алекс де Минор (Австралия, 7) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 2:0 (7:6 (7:5), 6:2);
Тейлор Фриц (США, 1) — Александар Вукич (Австралия) — 2:0 (6:3, 6:2);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12) — Хауме Мунар (Испания) — 2:0 (6:4, 6:2);
Лёнер Тьен (США)Андрей Рублёв (Россия, 5) — 2:0 (7:5, 6:2);
Флавио Коболли (Италия, 9) — Йосихито Нисиока (Япония) — 2:0 (6:2, 7:6 (7:3));
Александр Ковачевич (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 6) — 1:2 (5:7, 6:3, 3:6).

Турнир ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля.

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне
Сетка турнира ATP-500 в Вашингтоне

Видео: Медведев тренируется перед стартом турнира в Вашингтоне

Материалы по теме
Медведев переиграл Опелку и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android