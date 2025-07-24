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24 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, РПЛ, теннис, хоккей, НХЛ

Рублёв проиграл 19-летнему американцу, «Порту» интересуется Черниковым. Главное к утру
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл свой стартовый матч на ATP-500 в Вашингтоне 19-летнему Лёнеру Тьену из США, «Порту» проявляет трансферный интерес к опорному полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову, южнокорейский нападающий Сон Хын Мин может покинуть «Тоттенхэм». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв сенсационно уступил Лёнеру Тьену на старте турнира ATP-500 в Вашингтоне.
  2. «Порту» интересуется полузащитником «Краснодара» Черниковым.
  3. «Тоттенхэм» ведёт переговоры о продаже Сона в клуб МЛС — The Athletic.
  4. «Пари НН» арендовал Олакунле Олусегуна из «Краснодара».
  5. «Ахмат» попрощался с полузащитником Антоном Швецом, выступавшим за клуб восемь лет.
  6. «Ливерпуль» объявил о переходе нападающего Уго Экитике.
  7. Роберто Фирмино перешёл в катарский «Аль-Садд».
  8. Матч «Барселоны» и «Виссел Кобе» отменён из-за нарушений со стороны организатора.
  9. «Реал» может попытаться подписать Родри уже этим летом за € 100+ млн — AS.
  10. «Милан» и «Ювентус» обсуждают трансфер Влаховича за € 18-20 млн — Педулла.
  11. Женская сборная Испании переиграла команду Германии и вышла в финал Евро-2025.
  12. Капризов может получить от «Миннесоты» контракт с зарплатой $ 15 млн в год — Серавалли.
  13. Медведев переиграл Опелку и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне.
  14. Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Вашингтоне.
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