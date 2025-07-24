Рублёв проиграл 19-летнему американцу, «Порту» интересуется Черниковым. Главное к утру

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл свой стартовый матч на ATP-500 в Вашингтоне 19-летнему Лёнеру Тьену из США, «Порту» проявляет трансферный интерес к опорному полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову, южнокорейский нападающий Сон Хын Мин может покинуть «Тоттенхэм». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».