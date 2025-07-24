Турнир ATP-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 24 июля
Сегодня, 24 июля, и в ночь на 25 июля по московскому времени пройдут матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.
Теннис. ATP-500 в Вашингтоне. 1/8 финала, 24-25 июля (время московское):
- 18:00. Брэндон Накашима (США, 14) – Кэмерон Норри (Великобритания);
- 18:00. Даниил Медведев (Россия, 8) – У Ибин (Китай);
- 19:30. Даниэль Эванс (Великобритания,) – Корентен Муте (Франция);
- 20:00. Алекс де Минор (Австралия, 7) – Иржи Легечка (Чехия, 11);
- 21:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12) – Лёнер Тьен (США);
- 22:30. Бен Шелтон (США, 4) – Габриэль Диало (Канада, 15);
- 1:00. Тейлор Фриц (США, 1) – Маттео Арнальди (Италия);
- 1:00. Флавио Коболли (Италия, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 6).
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — американец Себастьян Корда.
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