Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 24 июля
Сегодня, 24 июля, и в ночь на 25 июля по московскому времени в столице США Вашингтоне продолжится хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 24-25 июля (время московское):
- 20:00. Эмма Радукану (Великобритания) – Наоми Осака (Япония, WC);
- 22:00. Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Софья Кенин (США, 6);
- 23:30. Джессика Пегула (США, 1) – Лейла Фернандес (Канада);
- 2:30. Винус Уильямс (США, WC) – Магдалена Френх (Польша, 5).
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.
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