Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 24 июля

Сегодня, 24 июля, и в ночь на 25 июля по московскому времени в столице США Вашингтоне продолжится хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 24-25 июля (время московское):

20:00. Эмма Радукану (Великобритания) – Наоми Осака (Япония, WC);

22:00. Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Софья Кенин (США, 6);

23:30. Джессика Пегула (США, 1) – Лейла Фернандес (Канада);

2:30. Винус Уильямс (США, WC) – Магдалена Френх (Польша, 5).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.