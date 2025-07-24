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«В Хертогенбосхе он сделал 24 эйса». Медведев сравнил матчи с Опелкой в Нидерландах и США

«В Хертогенбосхе он сделал 24 эйса». Медведев сравнил матчи с Опелкой в Нидерландах и США
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Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал волевую победу над Райлли Опелкой (3:6, 7:5, 6:1) во втором круге хардового турнира АТР-500 в Вашингтоне, отметив подачу американца.

Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 19:50 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Райлли Опелка
74
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

«Тяжело играть против Райлли, нужно хорошо чувствовать его подачу. Вы должны немного угадывать, но не стоит переусердствовать, как это сделал я в Хертогенбосхе. Он попал мне в голову и сделал 24 эйса… Сегодня было лучше, и мне удалось лучше справляться с его подачей», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев и Опелка в июне встречались на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе. В четвертьфинале соревнований в Нидерландах американец одержал победу в двух сетах — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

В матче на турнире в Вашингтоне Опелка сделал 16 эйсов, россиянин ответил 14 подачами навылет.

В 1/8 финала турнира в Вашингтоне Даниил Медведев сыграет с китайским теннисистом 243-й ракеткой мира У Ибином. Он ранее неожиданно переиграл 24-й номер мирового рейтинга представителя Австралии Алексея Попырина.

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