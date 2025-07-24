«Нас обманули, дамы и господа». Кирьос отреагировал на возвращение Феррары к Синнеру

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос кратко высказался по поводу возвращения фитнес-тренера Умберто Феррары в команду четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Он снова обратился к тому же врачу. Нас обманули, дамы и господа», ‑ написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Умберто Феррара работал с Янником Синнером с мая 2022 года по сентябрь прошлого года. Они расстались после скандала с клостеболом. После отстранения Синнера из-за употребления допинга Кирьос не раз высказывался о Яннике в негативном ключе.