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«Снимаю шляпу». Навратилова — об игре Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне

«Снимаю шляпу». Навратилова — об игре Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась об участии американки Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне. 45-летняя Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории после Навратиловой, которой удалось победить в матче турнира WTA.

«Что тут скажешь — это невероятно. Она обыграла теннисистку из топ-35. Снимаю шляпу. Это лишь доказывает, насколько Винус любит теннис. Надежда, упорство, отказ сдаваться. Следовать своему пути — вот что важно. Если ты идёшь по тому пути, который тебе по-настоящему нравится, тебе нечего терять и всё можно приобрести, независимо от результата, потому что ты любишь сам путь.

Винус любит всё это — выходить на корт, тренироваться, соревноваться. Надеюсь, она продолжит», – приводит слова Навратиловой пресс-служба турнира в Вашингтоне.

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