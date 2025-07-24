«В такой момент не стоит откровенничать». Беккер — об эмоциональных проблемах Зверева

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал высказывания соотечественника Александра Зверева, сделанные после поражения в первом круге Уимблдона-2025. Зверев рассказал, что испытывает определённые эмоциональные проблемы, которые мешают ему показывать хорошие результаты в сезоне-2025.

«Александр Зверев — это, можно сказать, мой спортивный приёмный сын. Я испытываю к нему большую симпатию и сочувствие. Но если бы я был его тренером, я бы посоветовал ему не делиться подобными вещами во время пресс-конференции, особенно после вылета в первом раунде турнира «Большого шлема». В идеале в такой момент не стоит откровенничать», – приводит слова Беккера We Love Tennis.

Напомним, в первом круге Уимблдона-2025 Александр Зверев проиграл французу Артуру Риндеркнешу со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.