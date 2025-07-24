Победитель юниорского Уимблдона-2025 Иванов рассказал, какой совет ему дал Рафаэль Надаль

Победитель юниорского Уимблдона-2025 болгарин Иван Иванов рассказал, какой совет он получил от 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля перед турниром. В финале Иванов обыграл американца Ронита Карки со счётом 6:2, 6:3.

– Вы тренируетесь в академии Рафаэля Надаля.Удалось ли вам познакомиться с Надалем лично?

— Да, мне там очень комфортно. Это место, где у меня есть моя теннисная семья. И да, мне повезло несколько раз тренироваться с Надалем. Перед поездкой на Уимблдон мы разговаривали с ним, и он дал мне ряд советов о том, как играть на траве, как вести себя на корте, какие движения адаптировать.

– Какой совет Надаля вы считаете самым важным?

– Он сказал, чтобы я очень сосредоточился на покрытии и отскоке мяча. Чтобы, даже если я проиграю очко или гейм, не накручивал себя психологически, потому что играть на траве непросто. Он поддержал меня, чтобы я всегда старался показывать свою лучшую игру, тогда и появятся шансы на победу, – приводит слова Иванова AS.