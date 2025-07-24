Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Победитель юниорского Уимблдона-2025 Иванов рассказал, какой совет ему дал Рафаэль Надаль

Победитель юниорского Уимблдона-2025 Иванов рассказал, какой совет ему дал Рафаэль Надаль
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель юниорского Уимблдона-2025 болгарин Иван Иванов рассказал, какой совет он получил от 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля перед турниром. В финале Иванов обыграл американца Ронита Карки со счётом 6:2, 6:3.

– Вы тренируетесь в академии Рафаэля Надаля.Удалось ли вам познакомиться с Надалем лично?
— Да, мне там очень комфортно. Это место, где у меня есть моя теннисная семья. И да, мне повезло несколько раз тренироваться с Надалем. Перед поездкой на Уимблдон мы разговаривали с ним, и он дал мне ряд советов о том, как играть на траве, как вести себя на корте, какие движения адаптировать.

– Какой совет Надаля вы считаете самым важным?
– Он сказал, чтобы я очень сосредоточился на покрытии и отскоке мяча. Чтобы, даже если я проиграю очко или гейм, не накручивал себя психологически, потому что играть на траве непросто. Он поддержал меня, чтобы я всегда старался показывать свою лучшую игру, тогда и появятся шансы на победу, – приводит слова Иванова AS.

Материалы по теме
«Миллионы на счету, но сам моет Ferrari». Синнер вызвал восторг поступком у себя дома
«Миллионы на счету, но сам моет Ferrari». Синнер вызвал восторг поступком у себя дома
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android