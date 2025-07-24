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Чемпион юниорского Уимблдона-2025 Иванов: мой кумир — Надаль, но ориентируюсь на Алькараса

Чемпион юниорского Уимблдона-2025 Иванов: мой кумир — Надаль, но ориентируюсь на Алькараса
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Победитель юниорского Уимблдона-2025 болгарин Иван Иванов рассказал, почему он считает 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля своим кумиром и почему старается ориентироваться на старте своей карьеры на другого испанского теннисиста – Карлоса Алькараса.

– Кто ваш кумир и на кого вы сейчас равняетесь?
– Мой кумир — Рафаэль Надаль, а сейчас я ориентируюсь на Карлоса Алькараса. Думаю, у них много общего на корте. Их отношение к матчу, умение жить моментом и бороться за каждый мяч — это невероятно. Больше всего меня вдохновляют их настрой и подход к поиску решений в трудных ситуациях, — приводит слова Иванова AS.

Напомним, в финале юниорского Уимблдона-2025 16-летний Иван Иванов одержал победу над американским теннисистом Ронита Карки со счётом 6:2, 6:3.

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