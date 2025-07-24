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«Снова начинается кошмар». Бывший физио Синнера отреагировал на возвращение Феррары

«Снова начинается кошмар». Бывший физио Синнера отреагировал на возвращение Феррары
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Джакомо Налди, бывший физиотерапевт Янника Синнера, высказался по поводу возвращения фитнес-тренера Умберто Феррары в команду итальянского теннисиста.

«Вот и всё. Теперь снова начинается кошмар, как прошлым летом. Я не собираюсь комментировать. Это история, которая слишком озлобила меня, повредила моему имиджу. Когда придёт подходящее время, мы поговорим обо всём спокойно. Я не хочу портить этот праздник», — приводит слова Налди Tuttosport со ссылкой на La Repubblica.

По официальной версии клостебол, обнаруженный в пробе Синнера во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2024, попал в его организм именно через мазь на руке Налди. Про положительные тесты Синнера на клостебол стало известно примерно через полгода – в конце августа, когда итальянец выиграл «Мастерс» в Цинциннати. Практически сразу Синнер уволил Налди и Феррару.

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