Арина Соболенко назвала теннисисток, чьи матчи она смотрела в детстве

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, матчи каких теннисисток она смотрела в детстве, отметив, что из игроков прошлого никто не смог стать одним из решающих факторов, вдохновившим её на профессиональную теннисную карьеру.

– Когда ты была ребёнком и смотрела турниры, были ли профессиональные игроки, которых ты любила или которые тебя вдохновляли?

– Я смотрела матчи Серены и Шараповой в подростковом возрасте. Мне нравилось, как они доминировали в туре. Но я не была без ума от кого-то конкретного, и не было человека, который вдохновил бы меня стать спортсменкой. Думаю, это даже хорошо, потому что таким образом я смогла просто быть «здесь и сейчас» и получать удовольствие от того, что делала в тот момент, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.

Напомним, в сезоне-2025 Арина Соболенко дважды выходила в финал турниров серии «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии – 2025 она проиграла в финале американке Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7), а на «Ролан Гаррос» – 2025 уступила ещё одной американской теннисистке Кори Гауфф (6:7 (5:7), 6:2, 6:4).