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«Думала, это знак и стоит бросить теннис». Соболенко рассказала о трудностях в карьере

«Думала, это знак и стоит бросить теннис». Соболенко рассказала о трудностях в карьере
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удалось справиться с трудностями в карьере, которые могли привести к её завершению.

– Ты рассказывала, что в 2022 году задумывалась о завершении карьеры из-за проблем с подачей. Как тебе удалось справиться с этим ментально?
– Это был очень долгий процесс. В теннисе многое происходит в голове. Ты постоянно разговариваешь сам с собой, переживаешь эмоциональные моменты. Мы действительно перепробовали всё, чтобы исправить мою подачу, но ничего не работало. Я думала, может, это знак и стоит бросить теннис и заняться чем-то другим. Но в итоге это стало поворотным моментом.

Я осталась, начала работать ещё усерднее, и в итоге нашла себя ментально. Я справилась, просто снова и снова пробуя. Много разговаривала с командой, пригласила новых людей. Очень важно, чтобы рядом были правильные люди, особенно в такие моменты. Всё дело в поддержке, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.

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