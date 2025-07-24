«Думала, это знак и стоит бросить теннис». Соболенко рассказала о трудностях в карьере

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удалось справиться с трудностями в карьере, которые могли привести к её завершению.

– Ты рассказывала, что в 2022 году задумывалась о завершении карьеры из-за проблем с подачей. Как тебе удалось справиться с этим ментально?

– Это был очень долгий процесс. В теннисе многое происходит в голове. Ты постоянно разговариваешь сам с собой, переживаешь эмоциональные моменты. Мы действительно перепробовали всё, чтобы исправить мою подачу, но ничего не работало. Я думала, может, это знак и стоит бросить теннис и заняться чем-то другим. Но в итоге это стало поворотным моментом.

Я осталась, начала работать ещё усерднее, и в итоге нашла себя ментально. Я справилась, просто снова и снова пробуя. Много разговаривала с командой, пригласила новых людей. Очень важно, чтобы рядом были правильные люди, особенно в такие моменты. Всё дело в поддержке, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.