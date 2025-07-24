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«Как же я ошибалась!» Навратилова отреагировала на победу Винус Уильямс в матче со Стирнс

«Как же я ошибалась!» Навратилова отреагировала на победу Винус Уильямс в матче со Стирнс
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала победу 45-летней американки Винус Уильямс на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне. В ночь с 22 на 23 июля мск Уильямс обыграла 23-летнюю соотечественницу Питон Стирнс (6:3, 6:4) в матче первого круга соревнований в столице США.

Вашингтон (ж). 1-й круг
23 июля 2025, среда. 02:50 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Питон Стирнс
35
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Я думала: «О, добром это не кончится. И как же я ошибалась! Как же я ошибалась!» — приводит слова Навратиловой пресс-служба турнира в Вашингтоне.

45-летняя Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории после Навратиловой (47), которой удалось победить в матче турнира WTA. В следующем круге турнира в Вашингтоне Винус Уильямс встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

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