«Как же я ошибалась!» Навратилова отреагировала на победу Винус Уильямс в матче со Стирнс

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала победу 45-летней американки Винус Уильямс на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне. В ночь с 22 на 23 июля мск Уильямс обыграла 23-летнюю соотечественницу Питон Стирнс (6:3, 6:4) в матче первого круга соревнований в столице США.

«Я думала: «О, добром это не кончится. И как же я ошибалась! Как же я ошибалась!» — приводит слова Навратиловой пресс-служба турнира в Вашингтоне.

45-летняя Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории после Навратиловой (47), которой удалось победить в матче турнира WTA. В следующем круге турнира в Вашингтоне Винус Уильямс встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.