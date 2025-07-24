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«Сумасшедшая!» Соболенко рассказала, каким словом её могла бы описать команда теннисистки

«Сумасшедшая!» Соболенко рассказала, каким словом её могла бы описать команда теннисистки
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как бы её могла описать команда теннисистки. Также она отметила важность лояльности, взаимопонимания и характера для человека, который хочет попасть в команду.

– Как бы твоя команда описала тебя?
– Сумасшедшая! (смеётся). А если серьёзно, думаю, они бы сказали, что я всегда готова помочь. Я из тех людей, кто, если видит, что кому-то рядом нужна поддержка, сделает всё возможное. Так что да, немного сумасшедшая, но очень добрая.

– Какими качествами должен обладать человек, чтобы ты захотела пригласить его в свою команду?
– Для меня очень важны лояльность, взаимопонимание и характер. Мне нужно доверять человеку, чувствовать себя в безопасности рядом с ним и быть уверенной, что никакая информация не утечёт. Я называю свою команду семьёй. Поэтому очень важно, чтобы в эту семью приходили хорошие люди, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.

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