«Сумасшедшая!» Соболенко рассказала, каким словом её могла бы описать команда теннисистки

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как бы её могла описать команда теннисистки. Также она отметила важность лояльности, взаимопонимания и характера для человека, который хочет попасть в команду.

– Как бы твоя команда описала тебя?

– Сумасшедшая! (смеётся). А если серьёзно, думаю, они бы сказали, что я всегда готова помочь. Я из тех людей, кто, если видит, что кому-то рядом нужна поддержка, сделает всё возможное. Так что да, немного сумасшедшая, но очень добрая.

– Какими качествами должен обладать человек, чтобы ты захотела пригласить его в свою команду?

– Для меня очень важны лояльность, взаимопонимание и характер. Мне нужно доверять человеку, чувствовать себя в безопасности рядом с ним и быть уверенной, что никакая информация не утечёт. Я называю свою команду семьёй. Поэтому очень важно, чтобы в эту семью приходили хорошие люди, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.