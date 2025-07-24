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«В этом мы с ней очень похожи». Навратилова сравнила себя с Винус Уильямс

«В этом мы с ней очень похожи». Навратилова сравнила себя с Винус Уильямс
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась об игре 45-летней американки Винус Уильямс, сравнив её с собой. В ночь с 22 на 23 июля мск Уильямс обыграла 23-летнюю соотечественницу Питон Стирнс (6:3, 6:4) в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Вашингтоне.

«Очевидно, что у нас обеих хорошая наследственность. Быстрый удар по-прежнему остаётся быстрым ударом. Понимание игры, геометрии. Умение играть. Все психологические аспекты.

В этом мы с ней очень похожи. Целеустремлённые, решительные — не принимаем отказ», — приводит слова Навратиловой пресс-служба турнира в Вашингтоне.

45-летняя Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории после Навратиловой (47), которой удалось победить в матче турнира WTA.

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