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Мария Саккари во время матча в Вашингтоне спасла жука, которого после раздавил болбой

Греческая теннисистка 90-я ракетка мира Мария Саккари во время матча второго круга турнира в Вашингтоне с 11-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро спасла жука. Спортсменка под аплодисменты болельщиков вынесла насекомое за пределы корта. Однако через секунду жука раздавил болбой.

Сам матч закончился победой гречанки со счётом 7:5, 7:6 (7:1). В следующем круге Саккари встретится с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) – Наоми Осака (Япония).

Мария Саккари также является двукратной победительницей турниров WTA и двукратной полуфиналисткой турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующая победительница — испанка Паула Бадоса, обыгравшая в решающем матче чешку Мари Боузкову.