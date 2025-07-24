«Очень непростой бизнес». Арина Соболенко — о мечте создать собственный бренд

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чем бы она хотела заняться вне теннисной карьеры, отметив, что мечтает создать свой собственный бренд.

– Есть ли у тебя мечты вне тенниса? Например, ты хотела бы заняться актёрством или написать книгу?

– Я бы с удовольствием написала книгу. Ещё я мечтаю создать свой бренд — что-то связанное с модой или, может быть, косметикой. Это очень непростой бизнес, но мне бы очень хотелось попробовать, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.

Арина Соболенко имеет ряд высокооплачиваемых контрактов с известными мировыми брендами, например, с такими, как Nike, Audi, Lancome и многими другими.