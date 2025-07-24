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«Очень непростой бизнес». Арина Соболенко — о мечте создать собственный бренд

«Очень непростой бизнес». Арина Соболенко — о мечте создать собственный бренд
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чем бы она хотела заняться вне теннисной карьеры, отметив, что мечтает создать свой собственный бренд.

– Есть ли у тебя мечты вне тенниса? Например, ты хотела бы заняться актёрством или написать книгу?
– Я бы с удовольствием написала книгу. Ещё я мечтаю создать свой бренд — что-то связанное с модой или, может быть, косметикой. Это очень непростой бизнес, но мне бы очень хотелось попробовать, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.

Арина Соболенко имеет ряд высокооплачиваемых контрактов с известными мировыми брендами, например, с такими, как Nike, Audi, Lancome и многими другими.

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