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«Можно всё сразу, пожалуйста?» Соболенко рассказала о предпочитаемом виде отдыха

«Можно всё сразу, пожалуйста?» Соболенко рассказала о предпочитаемом виде отдыха
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она предпочитает проводить время во время отпуска.

– Ты была в Греции в июне. Какой ты тип туриста — тот, кто попивает коктейли на пляже, или тот, кто хочет гулять по городу и ходить по магазинам?
– Можно всё сразу, пожалуйста? Коктейли на пляже, хорошая музыка и желательно торговый центр поблизости. Миконос был для меня идеальным местом — там много пляжных клубов, и у некоторых из них есть шопинг-зоны, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.

После поражения в полуфинале Уимблдона-2025 от американки Аманды Анисимовой (4:6, 6:4, 4:6) Соболенко решила устроить себе небольшой отпуск и отправилась отдыхать в Грецию.

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