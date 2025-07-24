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Арина Соболенко рассказала, как она познакомилась со своим парнем

Арина Соболенко рассказала, как она познакомилась со своим парнем
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она познакомилась со своим парнем Георгиосом Франгулисом и насколько для неё важна его поддержка во время турниров.

– Ты часто выкладываешь фото с парнем, Георгиосом Франгулисом. Как вы познакомились?
– Мы встретились, когда я подписывала контракт с Oakberry. Он — основатель и владелец бренда. Я пришла познакомиться с командой, и он был там. Мы немного поговорили, а потом позже пошли вместе на ужин — так всё и началось. Мы вместе уже год.

– Как выглядит его поддержка твоей теннисной карьеры?
– Для меня очень важно, чтобы мой партнёр был рядом. Очень здорово, что его работа тоже глобальная. Я понимаю, что не у всех есть такая возможность — быть с кем-то, кто может путешествовать вместе с тобой, несмотря на сумасшедший график, и при этом продолжать работать. Мне просто приятно видеть его в ложе во время матча. Он мотивирует меня продолжать. Это многое для меня значит, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.

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