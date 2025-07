«Помада, вечеринки вне дома, бокс». Арина Соболенко приняла участие в блиц-опросе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в блиц-опросе, организованном для неё одним из известных глянцевых изданий.

— Твой любимый коктейль?

— Эспрессо мартини.

— Последняя покупка, от которой ты была в восторге?

— Моя сумка Birkin.

— Самый известный человек в твоей телефонной книге?

— Дэвид Гратман (владелец ресторанов и клубов в Майами. – Прим. «Чемпионата»).

– Кому ты писала последнее сообщение?

– Своему парню.

– Любимая песня перед матчем?

– We Are the People группы Empire of the Sun.

– Помада или блеск для губ?

– Помада.

– Домашние вечера или вечеринки вне дома?

– Вечеринки вне дома.

— Трава, грунт или хард?

— Раз уж сейчас травяной сезон, скажу — трава (запись интервью проходила во время травяного сезона. – Прим. «Чемпионата»).

– Если бы ты могла стать профессиональной спортсменкой в другом виде спорта, что бы ты выбрала?

– Бокс.

— Если бы ты написала книгу прямо сейчас, как бы она называлась?

— Как справляться с трудностями, – приводит слова Соболенко Cosmopolitan.