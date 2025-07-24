Винус Уильямс ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры сестры Серены

Возобновившая карьеру 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась по поводу возвращения в спорт её сестры Серены.

«Я не задаю таких вопросов и не спрашивала её об этом. Я её лучший поклонник и никогда не хотела, чтобы она уходила на пенсию. Я знала, что сделаю это, и мне потребовалось время, чтобы смириться. Я всегда говорю это своей команде, единственное, что было бы лучше, если бы она была здесь, как мы всегда делали, так что, конечно, я скучаю по ней. Но если она вернётся, я уверена, она даст вам знать», — приводит слова Винус Sport.es. со ссылкой на пресс-конференцию в Вашингтоне.

43-летняя Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс-младшая — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах. Она завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022.