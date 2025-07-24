Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры сестры Серены

Винус Уильямс ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры сестры Серены
Аудио-версия:
Комментарии

Возобновившая карьеру 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась по поводу возвращения в спорт её сестры Серены.

«Я не задаю таких вопросов и не спрашивала её об этом. Я её лучший поклонник и никогда не хотела, чтобы она уходила на пенсию. Я знала, что сделаю это, и мне потребовалось время, чтобы смириться. Я всегда говорю это своей команде, единственное, что было бы лучше, если бы она была здесь, как мы всегда делали, так что, конечно, я скучаю по ней. Но если она вернётся, я уверена, она даст вам знать», — приводит слова Винус Sport.es. со ссылкой на пресс-конференцию в Вашингтоне.

43-летняя Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс-младшая — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах. Она завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android