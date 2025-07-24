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Елена Рыбакина рассказала о проблемах с ногами на турнире в Вашингтоне

Елена Рыбакина рассказала о проблемах с ногами на турнире в Вашингтоне
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о проблеме с ногами, которая беспокоит её на турнире WTA-500 в Вашингтоне. В матче второго круга она обыграла канадку Викторию Мбоко (6:3, 7:5).

Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 03:05 МСК
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Виктория Мбоко
88
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«У меня всегда есть проблемы с ногами. Иногда они серьёзны, а иногда немного получше. Конечно, нелегко менять арены, и мы с командой прилагаем все усилия, чтобы справиться с этим. Посмотрим, как я буду себя чувствовать дальше, но этот вопрос требует от меня большего внимания. Сегодня во время игры я чувствовала себя хорошо и надеюсь, что в будущем это будет становиться всё лучше и лучше», – сказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), где сыграет с победительницей встречи между американкой Винус Уильямс и полькой Магдаленой Френх.

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