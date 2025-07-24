Видео: Карен Хачанов готовится к турниру серии «Мастерс» в Торонто

Появилось видео, на котором серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проводит подготовку к хардовому турниру серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами тренировочного занятия российского спортсмена.

Турнир в Торонто пройдёт с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:2. Хачанов в прошлом году завершил выступление во втором круге, уступив итальянцу Маттео Арнальди (5:7, 5:7).

Отметим, что в прошлом году женский турнир проходил в Торонто, а мужской – в Монреале.