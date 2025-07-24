Карен Хачанов поделился фото с командой в преддверии «Мастерса» в Торонто

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился фото с командой в преддверии хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Отметим, вместе с Хачановым участие в тренировочном процессе принимал российский теннисист Евгений Донской.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

«Неделя тренировок с командой завершена. Отправляюсь в Торонто», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Торонто пройдёт с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:2. Хачанов в прошлом году завершил выступление во втором круге, уступив итальянцу Маттео Арнальди (5:7, 5:7).