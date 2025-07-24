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«В них больше искренности». Сафина — о том, что Джоковича любят меньше Федерера и Надаля

«В них больше искренности». Сафина — о том, что Джоковича любят меньше Федерера и Надаля
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Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина предположила, по какой причине серб Новак Джокович получает меньше любви от болельщиков по сравнению с другими представителями «Большой тройки» (Роджер Федерер и Рафаэль Надаль).

«То, что оставляют после себя Федерер, Надаль и сейчас Джокович, не знаю, кто сможет это повторить. Вроде говорят про Синнера или Алькараса, но я думаю, это невозможно повторить.

Может ли что-то заставить людей любить Джоковича больше, чем Федерера и Надаля? Он так старается, так хочет, но всё равно есть такая нотка у людей, у зрителей – они не настолько отдают ему предпочтение, как отдавали тому же Федереру и Надалю. Могу быть неправа, но у меня есть ощущение, что в них было больше искренности. Не знаю почему», — сказала Сафина в эфире «Больше!»

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