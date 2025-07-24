Стефанос Циципас опубликовал пост о материальном успехе

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост о материальных ценностях, порассуждав на тему их важности.

«Материальный успех впечатляет до тех пор, пока не начнёт вытеснять духовную глубину», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Стефанос Циципас сообщил о завершении работы с чемпионом Уимблдона-2001 хорватским специалистом Гораном Иванишевичем. Греческий теннисист работал с наставником с конца мая 2025 года. Ранее Иванишевич публично раскритиковал физическую форму Циципаса во время совместной работы с ним.