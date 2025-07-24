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«Сложно открываться другим игрокам». Радукану — о дружбе с теннисистками

«Сложно открываться другим игрокам». Радукану — о дружбе с теннисистками
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о дружбе в женском WTA-туре.

«Когда находишься в туре, действительно сложно полностью открываться другим теннисисткам, с которыми мы конкурируем. Лично у меня есть несколько подруг, но это добавляет дополнительную эмоциональную нагрузку, когда приходится играть против них. Мои настоящие подруги дома. Я им доверяю, могу поговорить обо всём», — сказала Радукану в интервью The Tennis Gazette.

Ранее Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Следующей соперницей Эммы в Вашингтоне станет четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака.

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