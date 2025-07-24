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Радукану — об Осаке: у нас есть что-то общее. После падений мы пытаемся вернуться наверх

Радукану — об Осаке: у нас есть что-то общее. После падений мы пытаемся вернуться наверх
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящем матче с Наоми Осакой на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 20:00 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Когда я выиграла US Open, то была никем. Занимала 200-е место в рейтинге. Наоми уже давно была среди лучших теннисисток, у неё был прочный фундамент, позволивший ей выиграть четыре турнира «Большого шлема». Я не чувствовала себя одной из сильнейших в туре. Но, несмотря на это, я думаю, что у нас есть что-то общее, даже если мы никогда не обсуждали это.

Я бы сказала, что мы обе начали больше ценить процесс развития после трудных периодов, даже если причины этих трудностей были разными. Мне нравится, что после взлётов и падений мы усердно пытаемся вернуться наверх», — сказала Радукану в интервью The Tennis Gazette.

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