Радукану — об Осаке: у нас есть что-то общее. После падений мы пытаемся вернуться наверх

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящем матче с Наоми Осакой на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
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«Когда я выиграла US Open, то была никем. Занимала 200-е место в рейтинге. Наоми уже давно была среди лучших теннисисток, у неё был прочный фундамент, позволивший ей выиграть четыре турнира «Большого шлема». Я не чувствовала себя одной из сильнейших в туре. Но, несмотря на это, я думаю, что у нас есть что-то общее, даже если мы никогда не обсуждали это.
Я бы сказала, что мы обе начали больше ценить процесс развития после трудных периодов, даже если причины этих трудностей были разными. Мне нравится, что после взлётов и падений мы усердно пытаемся вернуться наверх», — сказала Радукану в интервью The Tennis Gazette.
- 24 июля 2025
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