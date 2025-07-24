«Если опоздают на час, уже счастье». Даниил Медведев назвал самых непунктуальных игроков

Топовые теннисисты в викторине от ESPN рассказали, кого считают самыми непунктуальными коллегами по туру.

Даниил Медведев: Вечно опаздывают? Хачанов и Зверев, они легенды в этом. Если они опоздают на час, уже счастье. Но когда проходит Кубок Лэйвера или что-то в этом роде, Зверев не опаздывает, и все в шоке.

Эмма Радукану: Пожалуй, Саша Зверев (смеётся).

Андрей Рублёв: Зверев (смеётся). Но, на самом деле, со мной он ведёт себя хорошо.

Наоми Осака: Зверев. Я слышала, что он часто опаздывает.

Лоренцо Музетти: Зверев, Зверев, он всегда опаздывает.

Фрэнсис Тиафо: Вечно опаздывает? Зверев.

Тейлор Фриц: Фрэнсис Тиафо и иногда я. Фрэнсис часто опаздывает минут на 45.

Елена Рыбакина: Я иногда опаздываю. Честно говоря, не знаю игрока, который постоянно опаздывал бы.

Хольгер Руне: Ну, может, Новак [Джокович] иногда и опаздывает, но это же Новак. Ничего страшного, можно понять.

Ник Кирьос: Я бы сказал, что Танаси Коккинакис. Он понятия не имеет, что такое тайм-менеджмент.