Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.

В матче третьего круга Медведев (8) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 243-ю ракетку мира из Китая У Ибина (Q).

Встреча Медведева и У Ибина продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Даниил 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал хардового турнира в Вашингтоне Медведев сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – Корентен Муте (Франция, LL).