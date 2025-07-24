Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
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Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.
Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:10 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
243
У Ибин
У. Ибин
В матче третьего круга Медведев (8) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 243-ю ракетку мира из Китая У Ибина (Q).
Встреча Медведева и У Ибина продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Даниил 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал хардового турнира в Вашингтоне Медведев сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – Корентен Муте (Франция, LL).
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