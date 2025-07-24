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Даниил Медведев — У Ибин, результат матча 24 июля 2025, счёт 2:0, 3-й круг Вашингтона

Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
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Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.

Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
У Ибин
243
Китай
У Ибин
У. Ибин

В матче третьего круга Медведев (8) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 243-ю ракетку мира из Китая У Ибина (Q).

Встреча Медведева и У Ибина продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Даниил 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал хардового турнира в Вашингтоне Медведев сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – Корентен Муте (Франция, LL).

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