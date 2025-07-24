«Сила, с которой нужно считаться». ATP — о выходе Медведева в 1/4 финала Вашингтона

Аккаунт Tennis TV (официальное потоковое приложение ATP) оценил выход чемпиона US Open – 2021, 14-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Для россиянина это восьмой четвертьфинал на уровне ATP в текущем сезоне.

В матче третьего круга Медведев (8) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 243-ю ракетку мира из Китая У Ибина (Q).

«Сила, с которой нужно считаться», — говорится в посте Tennis TV.

За выход в полуфинал хардового турнира в Вашингтоне Медведев сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – Корентен Муте (Франция, LL).