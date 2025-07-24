«Сила, с которой нужно считаться». ATP — о выходе Медведева в 1/4 финала Вашингтона
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Аккаунт Tennis TV (официальное потоковое приложение ATP) оценил выход чемпиона US Open – 2021, 14-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Для россиянина это восьмой четвертьфинал на уровне ATP в текущем сезоне.
Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:10 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
243
У Ибин
У. Ибин
В матче третьего круга Медведев (8) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 243-ю ракетку мира из Китая У Ибина (Q).
«Сила, с которой нужно считаться», — говорится в посте Tennis TV.
За выход в полуфинал хардового турнира в Вашингтоне Медведев сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – Корентен Муте (Франция, LL).
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