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«Сила, с которой нужно считаться». ATP — о выходе Медведева в 1/4 финала Вашингтона

«Сила, с которой нужно считаться». ATP — о выходе Медведева в 1/4 финала Вашингтона
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Аккаунт Tennis TV (официальное потоковое приложение ATP) оценил выход чемпиона US Open – 2021, 14-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Для россиянина это восьмой четвертьфинал на уровне ATP в текущем сезоне.

Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
У Ибин
243
Китай
У Ибин
У. Ибин

В матче третьего круга Медведев (8) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 243-ю ракетку мира из Китая У Ибина (Q).

«Сила, с которой нужно считаться», — говорится в посте Tennis TV.

За выход в полуфинал хардового турнира в Вашингтоне Медведев сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – Корентен Муте (Франция, LL).

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