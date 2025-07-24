Медведев занимает четвёртое место по выходам в четвертьфиналы турниров ATP в сезоне-2025
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Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев восьмой раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира категории ATP. По данному показателю он занимает четвёртое место среди игроков тура.
Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:10 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
243
У Ибин
У. Ибин
Лишь трём игрокам удалось пробиться в большее количество четвертьфиналов в текущем сезоне. Медведева опережают Франсиско Серундоло (8), Александр Зверев (8) и Карлос Алькарас (10). Отметим, в сезоне-2025 Медведев не взял ни одного титула на турнирах категории ATP.
Сегодня, 24 июля, Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115. В матче третьего он со счётом 6:3, 6:2 обыграл 243-ю ракетку мира из Китая У Ибина.
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