«Ждём долгожданного титула?» Веснина — об игре Медведева в Вашингтоне

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу Даниила Медведева в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.

«Любимый сезон Медди стартовал. Ждём долгожданного титула?» — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

В матче третьего круга Медведев со счётом 6:3, 6:2 обыграл 243-ю ракетку мира из Китая У Ибина. За выход в полуфинал хардового турнира в Вашингтоне Медведев сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – Корентен Муте (Франция, LL).