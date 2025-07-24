Горан Иванишевич впервые прокомментировал завершение сотрудничества с Циципасом

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне тренер Горан Иванишевич впервые прокомментировал завершение сотрудничества с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.

«Вчера у нас состоялся приятный разговор. Ничего плохого. Он возвращается к своему отцу, к своим корням. Он добился лучших результатов со своим отцом, его отец знает его лучше всех, поэтому я согласен, что это правильное решение. Я надеюсь, что он вернётся туда, где ему самое место, и желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова Иванишевича The Athletic.

Сотрудничество Циципаса с Иванишевичем продлилось менее двух месяцев. За это время Стефанос победил в одном матче из трёх сыгранных.

Иванишевич сделал выдающуюся тренерскую карьеру благодаря плодотворной работе с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной, однако сотрудничество не получилось долгим.