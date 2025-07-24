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Брэндон Накашима — Кэмерон Норри, результат матча 24 июля 2025, счёт 2:0, 3-й круг Вашингтона

Накашима вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Норри
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32-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.

Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:10 МСК
Брэндон Накашима
32
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Кэмерон Норри
41
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

В матче третьего круга Накашима (14) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 41-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Встреча Накашимы с Норри продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Брэндон 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кэмерона три эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Накашимы в Вашингтоне станет победитель матча Алекс де Минор (Австралия, 7) – Иржи Легечка (Чехия, 11).

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