Накашима вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Норри
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32-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.
Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:10 МСК
32
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
41
Кэмерон Норри
К. Норри
В матче третьего круга Накашима (14) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 41-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.
Встреча Накашимы с Норри продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Брэндон 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кэмерона три эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Накашимы в Вашингтоне станет победитель матча Алекс де Минор (Австралия, 7) – Иржи Легечка (Чехия, 11).
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