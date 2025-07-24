Накашима вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Норри

32-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.

В матче третьего круга Накашима (14) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 41-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Встреча Накашимы с Норри продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Брэндон 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кэмерона три эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Накашимы в Вашингтоне станет победитель матча Алекс де Минор (Австралия, 7) – Иржи Легечка (Чехия, 11).