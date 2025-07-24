Хуберт Хуркач снялся с US Open — 2025. Он пропустит второй турнир «Большого шлема» подряд

Полуфиналист Уимблдона-2021, 38-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач снялся с грядущего US Open – 2025. В основной сетке турнира его заменит 107-я ракетка мира, 22-летний теннисист из Дании Эльмер Мёллер.

Нельзя не отметить, что Хуркач не выступит на втором турнире «Большого шлема» подряд. Ранее он снялся с Уимблдона-2025.

В начале июля Хуркач перенёс артроскопию коленного сустава.

US Open — 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Хуркач в прошлом году потерпел поражение во втором круге соревнований от австралийца Джордана Томпсона.