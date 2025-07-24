Хуберт Хуркач снялся с US Open — 2025. Он пропустит второй турнир «Большого шлема» подряд
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Полуфиналист Уимблдона-2021, 38-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач снялся с грядущего US Open – 2025. В основной сетке турнира его заменит 107-я ракетка мира, 22-летний теннисист из Дании Эльмер Мёллер.
Нельзя не отметить, что Хуркач не выступит на втором турнире «Большого шлема» подряд. Ранее он снялся с Уимблдона-2025.
В начале июля Хуркач перенёс артроскопию коленного сустава.
US Open — 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Хуркач в прошлом году потерпел поражение во втором круге соревнований от австралийца Джордана Томпсона.
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
32
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
3 : 0
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7
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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