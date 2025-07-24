Елена Рыбакина заявила о желании сразиться с Синнером и Алькарасом в миксте US Open — 2025

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина раскрыла, против кого из представителей ATP хотела бы сыграть в миксте US Open – 2025, на котором выступит с четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

– Есть кто-то из мужчин, против кого тебе особенно интересно было бы сыграть? Всё-таки уникальная возможность – сразиться с топовыми парнями.

– Ну… Смотря как посмотреть (смеётся). Думаю, против Синнера и Алькараса. Точно. Хочется увидеть, как они бьют, почувствовать, как летит мяч. Но с каждым из них играть совсем не просто, — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.