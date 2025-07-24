Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Кицбюэле, уверенно обыграв Шевченко

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), призовой фонд которого составляет € 596 035.
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В матче 1/4 финала, который прерывался из-за дождя, Бублик (1) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 110-ю ракетку мира представителя Казахстана Александра Шевченко.
Встреча Бублика с Шевченко продлилась 1 час и 15 минут (без учёта пауз из-за дождя). В её рамках Бублик пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шевченко два эйса, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Бублика в Кицбюэле станет победитель матча Тьяго Уайлд (Бразилия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
- 24 июля 2025
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