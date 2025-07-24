Эмма Радукану уверенно обыграла Наоми Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Во втором круге Радукану одолела японскую теннисистку 51-ю ракетку мира Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Встреча Радукану с Осакой продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Эмма четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Наоми пять эйсов, семь двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне Радукану сразится с экс третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции.