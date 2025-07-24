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Эмма Радукану — Наоми Осака, результат матча 24 июля 2025, счёт 2:0, 2-й круг WTA-500 в Вашингтоне

Эмма Радукану уверенно обыграла Наоми Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 20:10 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Во втором круге Радукану одолела японскую теннисистку 51-ю ракетку мира Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Встреча Радукану с Осакой продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Эмма четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Наоми пять эйсов, семь двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне Радукану сразится с экс третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции.

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