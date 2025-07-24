Эмма Радукану поделилась эмоциями после победы над Осакой на турнире в Вашингтоне

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Во втором круге она одолела японскую теннисистку 51-ю ракетку мира Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

«Я чувствовала, что матч будет очень сложным. Наоми выиграла четыре турнира «Большого шлема», была первой ракеткой мира, побеждала на турнирах серии «Мастерс», она очень опасна. На харде Наоми чувствует себя особенно комфортно. Я знала, что мне придётся играть очень хорошо», — сказала Радукану после матча.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне Радукану сразится с экс третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции.