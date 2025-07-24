Эмма Радукану поделилась эмоциями после победы над Осакой на турнире в Вашингтоне
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Во втором круге она одолела японскую теннисистку 51-ю ракетку мира Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 20:10 МСК
46
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
51
Наоми Осака
Н. Осака
«Я чувствовала, что матч будет очень сложным. Наоми выиграла четыре турнира «Большого шлема», была первой ракеткой мира, побеждала на турнирах серии «Мастерс», она очень опасна. На харде Наоми чувствует себя особенно комфортно. Я знала, что мне придётся играть очень хорошо», — сказала Радукану после матча.
В четвертьфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне Радукану сразится с экс третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции.
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